Роналду высказался о возможном завершении карьеры после победы в Лиге наций
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде после победы в финале Лиги наций. В решающем матче турнира сборная Португалии обыграла Испанию (2:2, 5:3 пен.). Роналду в этой встрече забил один гол.
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Вы же знаете, сколько мне лет — очевидно, что я ближе к концу, чем к началу. Но я должен наслаждаться каждым моментом. Если не получу серьёзную травму, буду продолжать», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
В матче с Испанией Роналду получил травму и был заменён на 88-й минуте. 40-летний Роналду завоевал свой третий титул со сборной Португалии.
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