Роналду высказался о возможном завершении карьеры после победы в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде после победы в финале Лиги наций. В решающем матче турнира сборная Португалии обыграла Испанию (2:2, 5:3 пен.). Роналду в этой встрече забил один гол.

«Вы же знаете, сколько мне лет — очевидно, что я ближе к концу, чем к началу. Но я должен наслаждаться каждым моментом. Если не получу серьёзную травму, буду продолжать», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В матче с Испанией Роналду получил травму и был заменён на 88-й минуте. 40-летний Роналду завоевал свой третий титул со сборной Португалии.