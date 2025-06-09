Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Северная Македония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду – о Ямале: его нужно оставить в покое

Роналду – о Ямале: его нужно оставить в покое
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале после победы в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен.)

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Он выиграет много титулов — как командных, так и индивидуальных. Ему всего 17 лет… Повторяю, у него огромный потенциал для роста. Он феномен, но его нужно оставить в покое — вот о чём я прошу. Впереди у него длинная карьера, и он наверняка ещё не раз выиграет Лигу наций», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций. Португалия, в свою очередь, выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.

Материалы по теме
Роналду одним ударом заставил арену петь своё имя! А Испания отдала финал в серии пенальти
Видео
Роналду одним ударом заставил арену петь своё имя! А Испания отдала финал в серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android