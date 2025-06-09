Роналду – о Ямале: его нужно оставить в покое
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о форварде сборной Испании Ламине Ямале после победы в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен.)
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21' 1:1 Мендеш – 26' 1:2 Оярсабаль – 45' 2:2 Роналду – 61'
«Он выиграет много титулов — как командных, так и индивидуальных. Ему всего 17 лет… Повторяю, у него огромный потенциал для роста. Он феномен, но его нужно оставить в покое — вот о чём я прошу. Впереди у него длинная карьера, и он наверняка ещё не раз выиграет Лигу наций», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций. Португалия, в свою очередь, выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.
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