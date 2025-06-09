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Роберто Мартинес прокомментировал победу Португалии над Испанией в финале Лиги наций

Роберто Мартинес прокомментировал победу Португалии над Испанией в финале Лиги наций
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес дал комментарий после победы над Испанией (2:2, 5:3 пен.) в финале Лиги наций.

«Я очень горд. Важно не просто играть, а побеждать в финалах. После того как Испания забивала свои голы, мы проявили невероятный характер. Самое главное — это коллектив, команда. И преданность своему делу изо дня в день. У нас есть 16-17 одинаково классных футболистов. Мастерство вкупе с другими достоинствами помогает выигрывать трофеи.

Капитан команды для нас очень важен. Испания дважды выходила вперёд, но опыт и сила капитана помогли нам показать, что мы всё равно готовы побеждать», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии во второй раз в истории выиграла Лигу наций.

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