Корниленко: не вижу сейчас каких-то вариантов, что Николич останется в ЦСКА

Экс-нападающий и бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал текущую ситуацию с возможным уходом из клуба главного тренера московского ЦСКА Марко Николича.

«Судя по тому, что происходит последние два дня, наверное, история Николича и ЦСКА подошла к концу. Я не вижу сейчас каких‑то вариантов, что Николич останется в команде после всего и после заявления официального лица клуба. Я думаю, Николич уйдёт.

Мы все хвалили ЦСКА за весну. Действительно, это лучшая команда весны, если говорить о содержании самого футбола. Но мы и помним, что Николич говорил после победы в Кубке, что следующая цель — борьба за чемпионство. Конечно, неожиданно читать потом такие новости. Дождёмся официальной информации», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе сербского главного тренера ЦСКА Марко Николича. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо 8 июня прокомментировал эти сведения в своём телеграм-канале, сообщив, что тренер и клуб ведут переговоры и готовят официальную совместную коммуникацию.

В сезоне-2024/2025 ЦСКА под руководством работавшего с красно-синими первый сезон Николича занял третье место в РПЛ, набрав 59 очков в 30 матчах, и выиграл Кубок России, одолев в Суперфинале в серии пенальти «Ростов» (0:0, пен. 4:3).

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России