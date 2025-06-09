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Стало известно, в какой стране «Шахтёр» будет проводить домашние матчи еврокубков

Стало известно, в какой стране «Шахтёр» будет проводить домашние матчи еврокубков
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Украинский «Шахтёр», скорее всего, будет проводить матчи еврокубков в Польше, сообщает Meczyki.

По данным источника, украинский клуб близок к достижению соглашения с краковской «Вислой» о проведении своих игр на стадионе «Мейский Краков».

В сезоне-2022/23 «Шахтер» уже проводил свои домашние матчи Лиги чемпионов в Польше.

Сообщается, что польский клуб активно работал над тем, чтобы достойно принять команду в Кракове, демонстрируя весь потенциал арены. «Шахтёр» рассматривает не только аренду стадиона, но и возможность поручить «Висле» организацию всех своих матчей.

Напомним, что «Шахтёр» завершил сезон на третьем месте в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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