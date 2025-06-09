Фабрицио Романо сообщил подробности возможного трансфера Ильи Забарного в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» настаивает на подписании центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По сведениям источника, переговоры между сторонами продолжаются, и парижане пока не договорились с английским клубом, хотя Забарный очень хочет перейти в «ПСЖ».

Отмечается, что в трансферном списке спортивного советника «ПСЖ» Луиша Кампуша на лето есть ещё один центрбек.

Действующий контракт Забарного с «вишнями» рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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