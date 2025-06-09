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Илья Забарный уведомил «Борнмут» о желании перейти в «ПСЖ». Англичане требуют € 70 млн

Илья Забарный уведомил «Борнмут» о желании перейти в «ПСЖ». Англичане требуют € 70 млн
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Переговоры между «ПСЖ» и «Борнмутом» по трансферу центрального защитника Ильи Забарного продолжаются, сообщает L'Équipe.

По данным источника, спортивный советник парижан Луиш Кампуш и управляющий директор «Борнмута» Тьяго Пинто в последние часы продолжили обсуждение трансфера 22-летнего украинца. Английский клуб требует за футболиста € 70 млн – сумму, которую парижане ещё не предлагали. Однако «ПСЖ» имеет один важный козырь — готовность к переходу самого игрока.

Илья уже уведомил руководство клуба АПЛ, что хочет присоединиться именно к «ПСЖ».

Контракт Забарного с «вишнями» рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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