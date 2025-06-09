«Нам надрали зад». Александр Зинченко эмоционально высказался о поражении сборной Украины

Защитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после поражения со счётом 2:4 в товарищеском матче с Канадой.

«Это была очень важная для нас игра по всем аспектам. Конечно, мы с тренерским штабом проведём анализ наших ошибок, однако для меня хорошо, что это произошло на товарищеском турнире, а не во время квалификации на чемпионат мира.

Мы совершили много ошибок, не только техничных. Мы не можем играть без желания, нам откровенно надрали зад. Извините за такое выражение, но именно так и было все 90 минут на поле. Нам нечем было ответить достойно — результат на табло», — сказал Зинченко на пресс-конференции после матча.

Следующий матч Украина проведёт с Новой Зеландией 11 июня.

Зинченко тренируется с собаками