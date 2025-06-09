«Нам надрали зад». Александр Зинченко эмоционально высказался о поражении сборной Украины
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после поражения со счётом 2:4 в товарищеском матче с Канадой.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 22:30 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Украина
1:0 Дэвид – 4' 2:0 Дэвид – 24' 3:0 Дэвид – 31' 4:0 Бьюкенен – 82' 4:1 Забарный – 89' 4:2 Зинченко – 90+2'
«Это была очень важная для нас игра по всем аспектам. Конечно, мы с тренерским штабом проведём анализ наших ошибок, однако для меня хорошо, что это произошло на товарищеском турнире, а не во время квалификации на чемпионат мира.
Мы совершили много ошибок, не только техничных. Мы не можем играть без желания, нам откровенно надрали зад. Извините за такое выражение, но именно так и было все 90 минут на поле. Нам нечем было ответить достойно — результат на табло», — сказал Зинченко на пресс-конференции после матча.
Следующий матч Украина проведёт с Новой Зеландией 11 июня.
Зинченко тренируется с собаками
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