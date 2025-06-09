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Несколько игроков хотят уйти из «Тоттенхэма» из-за увольнения Постекоглу — The Telegraph

Несколько игроков хотят уйти из «Тоттенхэма» из-за увольнения Постекоглу — The Telegraph
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Руководство «Тоттенхэма» столкнулось с недовольством внутри команды после увольнения главного тренера Ангелоса Постекоглу. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на The Telegraph.

Постекоглу покинул пост 6 июня — всего через две недели после того, как команда выиграла Лигу Европы, прервав 17-летнюю серию без трофеев.

По данным источника, игроков возмутил как сам факт увольнения, так и форма, в которой это произошло. Несколько ключевых футболистов рассматривают возможность ухода из клуба в ближайшее трансферное окно.

Постекоглу возглавлял «Тоттенхэм» с 2023 года. В прошедшем сезоне АПЛ лондонцы заняли 17-е место в турнирной таблице.

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