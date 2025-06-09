Манише рассказал, как дисквалифицированный Моуринью вылез из контейнера с грязной одеждой

Экс-футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише рассказал забавную историю о тренере Жозе Моуринью.

– Это правда, что Моуринью в раздевалке вылезал из контейнера с грязной одеждой?

– То был матч с «Боавиштой», когда она была намного сильнее, чем сейчас. Для «Порту» получался всегда сложный матч, потому что это дерби. А тут ещё наш главный тренер оказался удалён и общался с тренерами на скамейке по рации. В перерыве в раздевалке внезапно вылез из контейнера с грязной одеждой и сказал, что никто не должен знать о его присутствии. Мы были удивлены, потому знали только про рацию. А тут бац! Фокус в стиле Копперфильда.

– Что тогда сказал Моуринью?

– Что матч тяжёлый, но у нас есть все шансы на победу, а она придаст нам уверенности и откроет путь к чемпионству. Мы тогда победили, а потом и выиграли чемпионат, как он и предсказывал, — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Манише читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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