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Манише объяснил, почему выбрал «Динамо», имея предложения от «Реала» и других топ-клубов

Манише объяснил, почему выбрал «Динамо», имея предложения от «Реала» и других топ-клубов
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Экс-футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише ответил, почему перешёл в стан бело-голубых, имея предложение от «Реала».

«Мы выдали сильный Евро-2004, и многие клубы уже мной интересовались: «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер»… Само собой, я хотел поехать в одну из этих команд, но мой агент Жорже Мендеш сказал, что всё готово для перехода в «Динамо». От меня зависели трансферы ещё двух футболистов – Сейтаридиса и Коштиньи. Они только со мной готовы были ехать. Вся сделка без меня оказывалась равна нулю. А для «Порту» это были важные продажи, рекордные. Хотя, конечно, я не был готов играть вне Португалии», — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.

Полностью интервью с Манише читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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