Сборная России прибыла в Минск на матч с Беларусью
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Сборная России прибыла в Минск, где проведёт товарищеский матч с командой Беларуси. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба российской сборной.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
На игру отправились 23 футболиста. Вне состава остались полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков, а также защитник Максим Осипенко — все трое пропустят матч из-за микроповреждений. Голкипер Матвей Сафонов покинул расположение сборной и вернулся во французский «ПСЖ».
Матч Беларусь — Россия состоится 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня.
В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1).
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