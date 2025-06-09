Сборная России прибыла в Минск на матч с Беларусью

Сборная России прибыла в Минск, где проведёт товарищеский матч с командой Беларуси. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба российской сборной.

На игру отправились 23 футболиста. Вне состава остались полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков, а также защитник Максим Осипенко — все трое пропустят матч из-за микроповреждений. Голкипер Матвей Сафонов покинул расположение сборной и вернулся во французский «ПСЖ».

Матч Беларусь — Россия состоится 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, торжественно открытом 7 июня.

В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1).