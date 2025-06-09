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Зинедин Зидан назвал самого технически одарённого игрока в истории футбола

Зинедин Зидан назвал самого технически одарённого игрока в истории футбола
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Легенда мирового футбола Зинедин Зидан назвал самого технически одарённого игрока в истории. Зидан выделил своего соотечественника Тьерри Анри.

«Роналдиньо – особый игрок, но Тьерри Анри, пожалуй, технически самый одарённый футболист, когда-либо игравший в эту прекрасную игру», – приводит слова Зидана Give me Sport.

Анри выступал за «Арсенал», «Барселону», «Ювентус» и другие клубы. За свою спортивную карьеру Анри получил множество наград и званий, неоднократно устанавливал рекорды. В 2003 и 2004 годах номинировался на звание игрока года ФИФА, но в обоих случаях занял второе место.

Лука Дончич и Джексон Хэйс обменялись джерси с Тьерри Анри

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