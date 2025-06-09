Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Северная Македония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил о договорённости «Реала» по трансферу Мастантуоно за € 45 млн

Фабрицио Романо сообщил о договорённости «Реала» по трансферу Мастантуоно за € 45 млн
Комментарии

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно перейдёт в мадридский «Реал».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 17-летний аргентинский футболист подписал с испанским клубом контракт на шесть лет. Сумма трансфера составит около € 45 млн, при этом выплаты будут осуществляться поэтапно.

«Ривер Плейт» намерен убедить Мастантуоно остаться в команде до участия в клубном чемпионате мира, а уже затем перейти в «Реал» в августе.

Официальное подтверждение трансфера ожидается на следующей неделе.

Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 61 матч. На его счету 10 голов и семь результативных передач.

Материалы по теме
Тьерри Анри высказался о 17-летнем Мастантуоно, которого связывают с переходом в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android