Фабрицио Романо сообщил о договорённости «Реала» по трансферу Мастантуоно за € 45 млн

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно перейдёт в мадридский «Реал».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 17-летний аргентинский футболист подписал с испанским клубом контракт на шесть лет. Сумма трансфера составит около € 45 млн, при этом выплаты будут осуществляться поэтапно.

«Ривер Плейт» намерен убедить Мастантуоно остаться в команде до участия в клубном чемпионате мира, а уже затем перейти в «Реал» в августе.

Официальное подтверждение трансфера ожидается на следующей неделе.

Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 61 матч. На его счету 10 голов и семь результативных передач.