Червиченко назвал причину возможного ухода Марко Николича из ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о причинах возможного ухода главного тренера ЦСКА Марко Николича в АЕК.

«Всё это сказки венского леса — про семью, про лучшие условия… Скорее всего, в планах той группы, которая Николича в ЦСКА заводила, как раз и было наполнение армейцев какими-то игроками, на которых можно ещё немножко заработать. Но в ЦСКА в этом плане жёстко: они сами всегда занимаются трансферной политикой и не дают залезать в свой карман ни агентам, ни тренерским командам. Поэтому, видимо, и сказали: «Нет». Ну и, поняв, что тут, кроме как с зарплатой, особо ничего не придумаешь, — наверное, решили уйти.

Я думаю, его российскую карьеру «убило» желание поучаствовать в трансферной политике. А если вы говорите, что через АЕК он хочет попасть в серьёзные европейские клубы — там ему точно никто не даст так участвовать в трансферах, как он мечтает. Там, в Европе, считают каждый цент», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Ранее сообщалось, что о переходе Николича в АЕК может быть объявлено в ближайшие дни.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России