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«ЦСКА не «Спартак», чьё руководство сделали петрушками». Червиченко — об уходе Николича

«ЦСКА не «Спартак», чьё руководство сделали петрушками». Червиченко — об уходе Николича
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе тренера Марко Николича из ЦСКА. Ранее сообщалось, что Николич близок к назначению в АЕК.

«Он просил усилений? Тут вопрос о стоимости и об источнике происхождения усилений. Потому что армейцы видят свой план и видят своих кандидатов на усиление. Не всегда они совпадают с кандидатами, которых предлагает тренер.

Это же не «Спартак», где Станкович затащил этого Гарсию за 20 миллионов, и все понимают, что руководство «Спартака» сделали петрушками. Армейцы просто не хотят в эти игры играть. В этом плане они молодцы.

Этим демаршем Николич точно поставил крест на возможности появления в российском футболе в следующий раз», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, с ЦСКА Николич выиграл Кубок России.

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