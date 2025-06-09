Стала известна дата презентации Трента Александер-Арнольда в «Реале»

Новичок «Реала» Трент Александер-Арнольд на этой неделе будет представлен в качестве футболиста мадридской команды.

По информации AS, церемония презентации защитника сборной Англии состоится 11 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии болельщиков и прессы.

Ранее стало известно, что Трент сможет принять участие в розыгрыше нового клубного чемпионата мира. Игрок подписал с «Реалом» контракт, который вступил в силу 1 июня 2025 года, а турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.

Александер-Арнольд перешёл в «Реал» в качестве свободного агента после ухода из «Ливерпуля», за который выступал с 2016 года.