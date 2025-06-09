Португалия с Роналду выиграла Лигу наций, «Оклахома» победила «Индиану». Главное к утру
Сборная Португалии с голом Криштиану Роналду обыграла Испанию в финале Лиги наций, команды дошли до серии пенальти, «Оклахома-Сити Тандер» победила «Индиану Пэйсерс» во втором матче решающей серии плей-офф НБА, испанский теннисист Карлос Алькарас одолел итальянца Янника Синнера в самом продолжительном финале «Ролан Гаррос» в истории. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Португалия стала победителем Лиги наций, обыграв Испанию в серии пенальти.
- «Оклахома» победила «Индиану» во втором матче финала плей-офф НБА, Шей набрал 34 очка.
- Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025, одолев Янника Синнера.
- Карлос Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема».
- Фабрицио Романо сообщил о договорённости «Реала» о трансфере Мастантуоно за € 45 млн.
- Роналду высказался о возможном завершении карьеры после победы в Лиге наций.
- Игорь Захаркин назначен советником генерального директора СКА.
- Илья Забарный уведомил «Борнмут» о желании перейти в «ПСЖ». Англичане требуют € 70 млн.
- Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную, увеличив отрыв от Месси.
- Левандовски отказался выступать за сборную Польши из-за утраты доверия к главному тренеру.
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