Португалия с Роналду выиграла Лигу наций, «Оклахома» победила «Индиану». Главное к утру

Сборная Португалии с голом Криштиану Роналду обыграла Испанию в финале Лиги наций, команды дошли до серии пенальти, «Оклахома-Сити Тандер» победила «Индиану Пэйсерс» во втором матче решающей серии плей-офф НБА, испанский теннисист Карлос Алькарас одолел итальянца Янника Синнера в самом продолжительном финале «Ролан Гаррос» в истории. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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