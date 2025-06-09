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17:00 Мск
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Дешам ответил на слухи о напряжённости в сборной Франции

Дешам ответил на слухи о напряжённости в сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу информации о напряжённом настроении в расположении национальной команды. Французские СМИ сообщают о натянутых отношениях между Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле, претендующими на «Золотой мяч».

«Футболисты уважают друг друга и знакомы уже давно. Я искренне считаю, что всё это в большей степени творится только снаружи. Это не мы выбираем — это те, кто вне команды, в медиасреде, могут преподносить ситуацию под тем или иным углом.

Конечно, сами игроки могут об этом задумываться, и люди из их окружения тоже говорят им об этом. Но это не то, что влияет на внутреннюю жизнь команды», — приводит слова Дешама Telefoot.

Сборная Франции 8 июня обыграла Германию (2:0) в матче за третье место Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. За 3-е место
08 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 45'     0:2 Олисе – 84'    
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