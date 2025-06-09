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Хосеп Гвардиола назвал лучшего тренера в истории футбола

Хосеп Гвардиола назвал лучшего тренера в истории футбола
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Именитый наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером в истории футбола.

«Сэр Алекс Фергюсон – номер один в футболе. Он первый по количеству перемен в футболе, динамике», – приводит слова Гвардиолы Give me Sport.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов УЕФА. Фергюсон славился своей способностью строить команды, мотивировать игроков и адаптироваться к изменениям в футболе. Его стиль лидерства и управленческие качества, по мнению многих авторитетных футбольных личностей, оставили неизгладимый след в данном виде спорта.

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