Шабаров прокомментировал разгромную победу молодёжной сборной России над Узбекистаном
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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров подвёл итоги товарищеского матча против Узбекистана U21. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу российской команды. Игра проходила на стадионе «Истиклол» (Фергана, Узбекистан).
Товарищеские матчи U21 — 2025
08 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Узбекистан U21
Окончен
3 : 6
Россия U21
0:1 Боков – 2' 0:2 Боков – 15' 0:3 Пестряков – 26' 0:4 Шамонин – 33' 1:4 Бахромов – 46' 1:5 Шамонин – 52' 2:5 Жураев – 77' 3:5 Каримов – 89' 3:6 Ишков – 90'
«Зрителям сильно понравилось пиршество голов, за чем они и приходят смотреть на нас. Молодые футболисты должны играть смело в атаку, поэтому была открытая игра, обе команды хотели в атаке что‑то создавать. Отсюда такой счёт», — сказал Шабаров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Молодёжные сборные России и Узбекистана уже играли между собой 5 июня, тогда россияне победили со счётом 3:0.
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