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Шабаров прокомментировал разгромную победу молодёжной сборной России над Узбекистаном

Шабаров прокомментировал разгромную победу молодёжной сборной России над Узбекистаном
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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров подвёл итоги товарищеского матча против Узбекистана U21. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу российской команды. Игра проходила на стадионе «Истиклол» (Фергана, Узбекистан).

Товарищеские матчи U21 — 2025
08 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Узбекистан U21
Окончен
3 : 6
Россия U21
0:1 Боков – 2'     0:2 Боков – 15'     0:3 Пестряков – 26'     0:4 Шамонин – 33'     1:4 Бахромов – 46'     1:5 Шамонин – 52'     2:5 Жураев – 77'     3:5 Каримов – 89'     3:6 Ишков – 90'    

«Зрителям сильно понравилось пиршество голов, за чем они и приходят смотреть на нас. Молодые футболисты должны играть смело в атаку, поэтому была открытая игра, обе команды хотели в атаке что‑то создавать. Отсюда такой счёт», — сказал Шабаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Молодёжные сборные России и Узбекистана уже играли между собой 5 июня, тогда россияне победили со счётом 3:0.

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