Шабаров прокомментировал разгромную победу молодёжной сборной России над Узбекистаном

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров подвёл итоги товарищеского матча против Узбекистана U21. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу российской команды. Игра проходила на стадионе «Истиклол» (Фергана, Узбекистан).

«Зрителям сильно понравилось пиршество голов, за чем они и приходят смотреть на нас. Молодые футболисты должны играть смело в атаку, поэтому была открытая игра, обе команды хотели в атаке что‑то создавать. Отсюда такой счёт», — сказал Шабаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Молодёжные сборные России и Узбекистана уже играли между собой 5 июня, тогда россияне победили со счётом 3:0.