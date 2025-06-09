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В Италии раскрыли зарплату Де Брёйне в случае его перехода в «Наполи»

В Италии раскрыли зарплату Де Брёйне в случае его перехода в «Наполи»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне продолжит карьеру в «Наполи». По информации Il Mattino, 33-летний бельгиец дал согласие на переход в итальянский клуб и присоединится к нему в ближайшие дни.

Де Брёйне согласовал контракт с «Наполи» сроком на два года с возможностью продления ещё на сезон. Его годовая зарплата составит € 5 млн.

Соглашение Де Брёйне с «Манчестер Сити» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Кевин выступает за клуб с лета 2015 года после перехода из «Вольфсбурга». Вместе с «горожанами» он выиграл 18 трофеев.

В прошедшем сезоне футболист забил шесть голов и сделал восемь результативных передач в 40 матчах за «Сити».

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