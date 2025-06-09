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Арнаутович — об «Интере»: меня там больше не будет

Арнаутович — об «Интере»: меня там больше не будет
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Нападающий «Интера» Марко Арнаутович объявил об уходе из миланского клуба. У 36-летнего австрийского футболиста 30 июня 2025 года истекает контракт с «нерадзурри».

«Моё время в «Интере» завершилось. Меня там больше не будет. Желаю Киву всего наилучшего и верю, что в следующем сезоне команда сможет стать чемпионом», — приводит слова Арнаутовича Sky Sport.

Арнаутович выступал за «Интер» с 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 18 матчей в Серии А, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

«Интер» занял второе место в чемпионате Италии, отставание от «Наполи» составило одно очко. Клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил со счётом 0:5 «ПСЖ».

Вместо Симоне Индзаги пост главного тренера «Интера» занял Кристиан Киву.

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