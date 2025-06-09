Фабио Капелло выступил за введение лимита в Серии А

Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло заявил, что итальянскому футболу необходимы перемены. Он предложил ввести лимит в Серии А.

«Необходимо изменить подход к воспитанию молодых игроков, поскольку дефицит талантов вызывает серьёзную озабоченность — проблема не ограничивается одним поколением и связана с методиками работы, о чём мы уже говорили.

Кроме того, важно предоставлять больше игрового времени молодым футболистам в основной команде. Если бы это зависело от меня, я бы обязал клубы Серии А выпускать минимум трёх итальянцев в стартовом составе на каждом матче», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.