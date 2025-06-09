На финале Лиги наций погиб болельщик, он упал с верхнего яруса стадиона

Во время финальной игры Лиги наций УЕФА, в которой встретились сборные Испании и Португалии, один из болельщиков трагически погиб, упав со второго яруса стадиона. Фанат упал с восьмиметровой высоты в ложу прессы, сообщает информационное агентство AFP.

Трагический инцидент произошёл в дополнительное время матча. Несмотря на оперативное вмешательство экстренных служб, спасти жизнь болельщика не удалось. Теперь обстоятельства его падения выясняются правоохранительными органами.

В ночь с 8 на 9 июня мск на поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии завершился финальный матч Лиги наций УЕФА — 2024/2025 между сборными Португалии и Испании. Португальцы одержали победу в серии пенальти (2:2, пен. 5:3) и завоевали чемпионский титул.