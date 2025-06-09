Кукурелья высказался о поражении сборной Испании в финале Лиги наций с Португалией

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о поражении команды в финале Лиги наций с Португалией (2:2, 3:5 пен.)

«У нас были шансы выиграть, пока дело не дошло до пенальти. Возможно, в целом мы заслуживали большего. Иногда футбол бывает таким. Мы должны поздравить Португалию. Мы должны гордиться своей работой, потому что мы достигли очередного финала, а это нелегко», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.

На 21-й минуте счёт открыл испанский полузащитник Мартин Субименди, пять минут спустя левый защитник красно-зелёных Нуну Мендеш забил ответный мяч. На 45-й минуте «Фурия Роха» вновь вышла вперёд благодаря голу нападающего Микеля Оярсабаля. На 61-й минуте Криштиану Роналду во второй раз установил на табло равенство.

Серия пенальти принесла победу Португалии благодаря сейву вратаря Диогу Кошты при четвёртом ударе испанцев.