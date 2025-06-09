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Кукурелья высказался о поражении сборной Испании в финале Лиги наций с Португалией

Кукурелья высказался о поражении сборной Испании в финале Лиги наций с Португалией
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о поражении команды в финале Лиги наций с Португалией (2:2, 3:5 пен.)

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«У нас были шансы выиграть, пока дело не дошло до пенальти. Возможно, в целом мы заслуживали большего. Иногда футбол бывает таким. Мы должны поздравить Португалию. Мы должны гордиться своей работой, потому что мы достигли очередного финала, а это нелегко», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.

На 21-й минуте счёт открыл испанский полузащитник Мартин Субименди, пять минут спустя левый защитник красно-зелёных Нуну Мендеш забил ответный мяч. На 45-й минуте «Фурия Роха» вновь вышла вперёд благодаря голу нападающего Микеля Оярсабаля. На 61-й минуте Криштиану Роналду во второй раз установил на табло равенство.

Серия пенальти принесла победу Португалии благодаря сейву вратаря Диогу Кошты при четвёртом ударе испанцев.

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