Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 9 июня

Сегодня, 9 июня, пройдут шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 9 июня (время московское):

17:00. Казахстан — Северная Македония;

21:45. Италия — Молдавия;

21:45. Бельгия — Уэльс;

21:45. Хорватия — Чехия;

21:45. Эстония — Норвегия;

21:45. Фарерские Острова — Гибралтар.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.