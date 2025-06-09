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21:45 Мск
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Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 9 июня

Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 9 июня
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Сегодня, 9 июня, пройдут шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 9 июня (время московское):

  • 17:00. Казахстан — Северная Македония;
  • 21:45. Италия — Молдавия;
  • 21:45. Бельгия — Уэльс;
  • 21:45. Хорватия — Чехия;
  • 21:45. Эстония — Норвегия;
  • 21:45. Фарерские Острова — Гибралтар.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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