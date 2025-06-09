Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 9 июня
Сегодня, 9 июня, пройдут шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 9 июня (время московское):
- 17:00. Казахстан — Северная Македония;
- 21:45. Италия — Молдавия;
- 21:45. Бельгия — Уэльс;
- 21:45. Хорватия — Чехия;
- 21:45. Эстония — Норвегия;
- 21:45. Фарерские Острова — Гибралтар.
Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.
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