Криштиану Роналду высказался о решении тренера Испании заменить Ямаля в финале Лиги наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о решении главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте заменить 17-летнего вингера Ламина Ямаля в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен.). Молодой футболист покинул поле на 106-й минуте.

«Ваш тренер — феномен. Он лучше меня, а я не тренер, знает, что нужно команде. Он уже выиграл с Испанией несколько турниров, что ещё вам нужно? Если тренер принял такое решение, то только потому, что посчитал это верным вариантом для улучшения своей команды», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций. Португалия, в свою очередь, выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.