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Криштиану Роналду высказался о решении тренера Испании заменить Ямаля в финале Лиги наций

Криштиану Роналду высказался о решении тренера Испании заменить Ямаля в финале Лиги наций
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о решении главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте заменить 17-летнего вингера Ламина Ямаля в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен.). Молодой футболист покинул поле на 106-й минуте.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

«Ваш тренер — феномен. Он лучше меня, а я не тренер, знает, что нужно команде. Он уже выиграл с Испанией несколько турниров, что ещё вам нужно? Если тренер принял такое решение, то только потому, что посчитал это верным вариантом для улучшения своей команды», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Сборная Испании проиграла во втором из своих трёх финалов Лиги наций. Португалия, в свою очередь, выиграла в данном турнире во второй раз. Первую победу в Лиге наций португальцы одержали в 2019 году.

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