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Роналду: мои дети — испанцы, они шутят со мной дома, но теперь будут уважать меня больше

Роналду: мои дети — испанцы, они шутят со мной дома, но теперь будут уважать меня больше
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40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги наций УЕФА над Испанией рассказал, что его дети шутили над ним, отдавая предпочтение в турнире испанской национальной команде.

«Мои дети — испанцы. Они шутят со мной дома и, чтобы досадить мне, говорят: «Чемпионство — для Испании». Теперь они будут уважать меня больше (смеётся)», — приводит слова Роналду Madrid Universal.

В решающем матче турнира сборная Португалии обыграла Испанию (2:2, 5:3 пен.). Роналду в этой встрече забил один гол. Роналду получил травму и был заменён на 88-й минуте. 40-летний форвард завоевал свой третий титул со сборной Португалии.

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