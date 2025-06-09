Шишкарёв: тема возможного манипулирования результатом игры «Черноморец» — «Сочи» закрыта

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев сделал новое заявление по поводу новороссийского «Черноморца». Ранее он заявлял, что подозревает гендиректора клуба Максима Пономарёва в попытке манипуляции результатом матча с «Сочи».

— В продолжение пятничной пресс-конференции хотел бы проинформировать болельщиков «Черноморца» и журналистов о том, что у меня состоялся принципиальный мужской разговор с генеральным директором новороссийского клуба Максимом Пономарёвым. Мы обсудили и детально разобрали ситуацию с интерпретацией его беседы с рядом игроков накануне заключительного матча сезона против футбольного клуба «Сочи». Разговора о неспортивном поведении какой-либо из команд не было, соответственно, предложений, выходящих за рамками спортивной этики, ни от одной из сторон не звучало. Желание досконально разобраться в ситуации, а также эмоции повлияли на то, каким образом были сделаны акценты. Могу констатировать, что противоречия между мной и Пономарёвым сняты, взаимных претензий мы не имеем. Тема возможного манипулирования результатом игры «Черноморец» — «Сочи» закрыта и больше комментариям не подлежит. Что касается дальнейшей судьбы «Черноморца», то это уже другая история», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.