Футболист «Динамо» Ярослав Гладышев объяснил прогресс в своей игре

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев оценил прошедший сезон, а также поделился размышлениями о причинах своего прогресса во второй части сезона.

— Плохо оценю сезон, мы не выполнили задачу, которая перед нами была поставлена. А в индивидуальном плане хороший, нормальный сезон. Можно сказать, что спрогрессировал.

— За счёт чего объясняешь прогресс в своей игре?

— Преимущественно благодаря работе. У нас в команде много людей вылетали с травмами, на меня больше рассчитывали, получал больше игрового времени. Отсюда и голевые действия. Конечно, с каждым матчем уверенность в себе росла, где-то был лидером. Надо было это делать, потому что Костик [Тюкавин] сломался, без него нужно как-то забивать, побеждать в матчах. В целом был готов больше брать на себя, — приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

Всего в минувшем сезоне Гладышев принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

«Динамо» завершило сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место, ЦСКА — третье, «Спартак» финишировал четвёртым.