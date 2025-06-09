Манише рассказал, как увидел в России гайки от его самолёта в иллюминаторе

Экс-футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише поделился воспоминаниями о забавной истории из России.

«Помню, мы играли в гостях, я тогда ещё забил (судя по всему, Манише говорит про выездной матч с «Аланией». – Прим. «Чемпионата»). Летим обратно: зашли в самолёт, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолёта! А у нас ещё борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как весёлая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?» — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.