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Криштиану Роналду объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Криштиану Роналду объявил, в каком клубе продолжит карьеру
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40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что продолжит выступать в составе саудовского «Аль-Насра».

«Моё будущее? В принципе, ничего не изменится. Останусь ли я в «Аль-Насре»? Да», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Предыдущий контракт игрока с клубом истёк 30 июня. Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат новое соглашение.

В прошедшем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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