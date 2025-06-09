«У нас заезд в отель, а прямо под нами казино». Манише — о проблемах «Динамо» в 2005-м

Экс-футболист московского «Динамо» и сборной Португалии Манише высказался о проблемах российского клуба в 2005 году.

– За время в «Динамо» вы запомнились достаточно скандальным интервью.

– Я говорил о проблемах клуба. Что пришёл из команды, которая взяла ЛЧ, а тут не оказалось условий для работы. Я был разочарован только этим. Моё интервью перевернули и неправильно преподнесли. О России я не отзывался плохо. Футбольные результаты были плохими, и критика ложилась на меня как на футболиста, за которого много заплатили. «Динамо» не победило? Это Манише! Получалось несправедливо. Мистер Федорычев хотел построить серьёзную команду. И я рад нашему знакомству – он ко мне относился как отец и с большим уважением. Я хотел оправдать это доверие, но не мог. Местами клуб был выстроен неправильно.

– Могли бы привести пример, что было не так?

– За день до игры у нас заезд в отель, а прямо под нами казино и дискотека. Я объяснял: «Мистер Федорычев, это так не работает». Были и другие вещи, например, питание. Я рад, что сейчас у футболистов «Динамо» уже нет таких проблем, — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.