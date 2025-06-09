Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас заезд в отель, а прямо под нами казино». Манише — о проблемах «Динамо» в 2005-м

«У нас заезд в отель, а прямо под нами казино». Манише — о проблемах «Динамо» в 2005-м
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского «Динамо» и сборной Португалии Манише высказался о проблемах российского клуба в 2005 году.

– За время в «Динамо» вы запомнились достаточно скандальным интервью.
– Я говорил о проблемах клуба. Что пришёл из команды, которая взяла ЛЧ, а тут не оказалось условий для работы. Я был разочарован только этим. Моё интервью перевернули и неправильно преподнесли. О России я не отзывался плохо. Футбольные результаты были плохими, и критика ложилась на меня как на футболиста, за которого много заплатили. «Динамо» не победило? Это Манише! Получалось несправедливо. Мистер Федорычев хотел построить серьёзную команду. И я рад нашему знакомству – он ко мне относился как отец и с большим уважением. Я хотел оправдать это доверие, но не мог. Местами клуб был выстроен неправильно.

– Могли бы привести пример, что было не так?
– За день до игры у нас заезд в отель, а прямо под нами казино и дискотека. Я объяснял: «Мистер Федорычев, это так не работает». Были и другие вещи, например, питание. Я рад, что сейчас у футболистов «Динамо» уже нет таких проблем, — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Манише выступал за «Динамо» с 2005 по 2006 год.

Материалы по теме
«На асфальте валялись гайки от нашего самолёта!» Откровения Манише про «Динамо» и Моуринью
Эксклюзив
«На асфальте валялись гайки от нашего самолёта!» Откровения Манише про «Динамо» и Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android