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Вингер «Зенита» Луис Энрике женился

Вингер «Зенита» Луис Энрике женился
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Фланговый нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике женился. Его избранницей стала модель Тэмми Парисото. Футболист опубликовал свадебное фото в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети

«Каждый день ты заставляешь меня верить, что «долго и счастливо» — это реальность!» — написал Энрике под свадебной фотографией в соцсетях.

За «Зенит» Энрике сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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