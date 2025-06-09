Вингер «Зенита» Луис Энрике женился

Фланговый нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике женился. Его избранницей стала модель Тэмми Парисото. Футболист опубликовал свадебное фото в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети

«Каждый день ты заставляешь меня верить, что «долго и счастливо» — это реальность!» — написал Энрике под свадебной фотографией в соцсетях.

За «Зенит» Энрике сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.