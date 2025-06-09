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Тотти высказался о назначении Гасперини на пост главного тренера «Ромы»

Тотти высказался о назначении Гасперини на пост главного тренера «Ромы»
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Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на новость о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера команды. Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до 2028 года.

«Назначение Гасперини? Я не знаю, можно ли быть уверенным в чём-то или нет, давайте оценим его. Для того чтобы тренировать «Рому», нужно много индивидуальности, он должен уметь навязывать себя», — приводит слова Тотти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним местом работы Гасперини была «Аталанта», которую он возглавлял с лета 2016 года. Под его руководством клуб из Бергамо провёл 439 матчей во всех турнирах, в которых одержал 228 побед, 101 раз сыграл вничью и 110 раз потерпел поражение. В сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

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