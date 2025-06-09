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Экс-капитан «Ромы» Тотти: если бы я играл сегодня, то был бы лучшим в мире

Экс-капитан «Ромы» Тотти: если бы я играл сегодня, то был бы лучшим в мире
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Бывший капитан «Ромы» и экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти заявил, что являлся бы лучшим игроком мира в современном футболе.

«Если бы я играл сегодня, то был бы лучшим в мире. Я не могу представить себе более сильного игрока в Европе, чем Тотти в лучшей форме», — приводит слова Тотти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Франческо Тотти повесил бутсы на гвоздь в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в римской «Роме». Всего за клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде. В составе римской команды он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

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