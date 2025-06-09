Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Уэльс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: Сафонов не изменился — обычный парень, просто теперь обладатель кубка ЛЧ

Круговой: Сафонов не изменился — обычный парень, просто теперь обладатель кубка ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился впечатлениями от встречи с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в расположении национальной команды.

«Матвей Сафонов за это время никак не изменился, просто теперь он обладатель кубка Лиги чемпионов и всё (улыбается). Обычный парень. Соскучился по России просто, по еде. После перелёта он высыпался, а потом тренировка, не поговоришь», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Вместе с парижанами вратарь выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Фото
Матвей Сафонов опубликовал пост о своей ошибке в матче со сборной Нигерии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android