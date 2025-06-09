Круговой: Сафонов не изменился — обычный парень, просто теперь обладатель кубка ЛЧ

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился впечатлениями от встречи с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в расположении национальной команды.

«Матвей Сафонов за это время никак не изменился, просто теперь он обладатель кубка Лиги чемпионов и всё (улыбается). Обычный парень. Соскучился по России просто, по еде. После перелёта он высыпался, а потом тренировка, не поговоришь», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Вместе с парижанами вратарь выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.