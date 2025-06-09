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Тошич: уход Николича — неожиданность, но ЦСКА — это больше, чем один человек

Тошич: уход Николича — неожиданность, но ЦСКА — это больше, чем один человек
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Ветеран ПФК ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на новости о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера армейской команды.

«Я как человек со стороны и болельщик видел большой прогресс ЦСКА за последние полгода. Команда начала добиваться результатов, которые все хотят от неё видеть. Если Николич уйдёт, это будет очень неожиданно. И всё было бы проще, если бы Николич остался и закончил свою работу ещё лучшим результатом. Я не могу говорить, насколько правильно поступает Марко. Он знает, почему это произошло, а болельщики всегда могут быть недовольны. Всегда будут люди, которым что-то не нравится. Видел его слова о чемпионстве, но знал ли он тогда о том, что происходит?

Было бы лучше, если бы Николич остался. Видно, что команда прогрессировала с ним. Выиграла кубок, не проиграла ни матча в чемпионате весной. Всё шло к тому, что в следующем сезоне ЦСКА будет серьёзно бороться за чемпионство. Но ЦСКА — очень большой клуб, больше, чем любой один человек. Тренеры и игроки приходят и уходят, а ЦСКА остаётся», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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