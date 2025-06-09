Манише: после ужина Аленичев не нашёл выезд с парковки и начал съезжать по лестнице

Бывший футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише высказался о своей дружбе с бывшим российским экс-игроком Дмитрием Аленичевым. Напомним, Манише и Аленичев вместе выступали за «Порту».

– Один из моих лучших друзей – Аленичев, с которым я играл в «Порту». Он очень забавный. Помню, если кто-то отдавал неудачную передачу, то Аленичев поворачивался ко мне и тихонько говорил: «Как же плохо, слабенький, ну очень слабенький». С ним вообще много историй связано, я просто не могу их рассказывать.

– Очень нужно. Хотя бы одну.

– Мы стали чемпионами, и у нас был командный ужин. Аленичев приехал на машине и потом не знал, где выезд с парковки. В результате он начал съезжать по лестнице! Прям по ступенькам – машина сильно наклонилась и встала… Спрашиваю: «Дружище, что ты творишь?» И он такой: «Получается, выезд всё-таки не здесь?» — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.