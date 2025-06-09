Футбольный союз Сербии выступил с заявлением о провокациях албанских фанатов

Футбольный союз Сербии выступил с заявлением о поведении албанских болельщиков во время матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который проходил в Тиране (Албания). Сборные Албании и Сербии сыграли вничью — 0:0.

«Прежде чем рассказать о страшной правде, с которой наши игроки столкнулись на поле, мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что вся поездка Футбольной ассоциации Сербии, с первой до последней минуты пребывания в албанской столице, была встречена необыкновенным приёмом Футбольного союза Албании и его президента Арманда Дуки. От встречи в аэропорту до отъезда из Тираны мы чувствовали уважение и внимание.

К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, сцены, с которыми УЕФА борется на протяжении многих лет с помощью своих регулирующих органов и правил, бросили большое пятно на честные и корректные события на поле. Футбольная ассоциация Сербии решительно осуждает политические вспышки ненависти в виде различных форм провокаций и позорных песнопений в адрес террористических организаций и призывов к новым преступлениям.

Когда слов оказалось недостаточно, нашим футболистам стали угрожать и физически. С трибун летели монеты, полные стаканы и бутылки, итальянский арбитр несколько раз прерывал матч, официальный диктор также делал свои объявления, но всё безрезультатно. Позорные сцены, начавшиеся со свиста гимнов и продолжившиеся скандальными скандированиями и бросаниями в сербских игроков, не только нарушают дух спортивного мастерства и атмосферу честной игры, но и напрямую угрожают принципам международного уважения и толерантности, которые должен пропагандировать футбол», — говорится в заявлении пресс-службы организации в соцсети Х (ранее Twitter).