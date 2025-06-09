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Манише рассказал, как ради него Кобелева выселили из его номера на базе «Динамо»

Манише рассказал, как ради него Кобелева выселили из его номера на базе «Динамо»
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Экс-футболист московского «Динамо» и сборной Португалии Манише рассказал, как ради него бывшего тренера бело-голубых Андрея Кобелева выселили из его номера на базе «Динамо».

– Помню, я впервые оказался на базе «Динамо». Самый большой номер там был, конечно, у тренера. Так его выселили, чтобы я туда заехал. Я объяснил, что не надо так делать – это подстава. Как это повлияет на отношение тренера ко мне?

– Вряд ли после такого он будет чувствовать себя главным.
– Тогда был Кобелев. Хороший тренер и человек, сам играл в Испании, но поскольку «Динамо» было новым проектом с большим количеством португальцев, то вскоре поставили Вортмана, который говорит по-португальски. Тогда на этом языке больше говорили на тренировках», — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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