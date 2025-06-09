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В «Динамо» Махачкала подтвердили интерес «Ахмата» к Касинтуре

В «Динамо» Махачкала подтвердили интерес «Ахмата» к Касинтуре
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаждиев подтвердил интерес грозненского «Ахмата» к ангольскому нападающему Эгашу Касинтуре. Ранее об интересе клуба к данному футболисту сообщал журналист Иван Карпов.

«Интерес к Касинтуре из «Ахмата» есть, и не только у них. Идёт процесс обсуждения, этим у нас занимается Шамиль Газизов. Я не раз говорил, что все игроки основного состава нужны нам. Но надо учитывать и их интересы. Рассматриваем предложения, говорим с игроком и принимаем решение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С 2021 года Эгаш Касинтура играет в России, начав с клуба «Уфа», а с 2023 года перешёл в махачкалинское «Динамо». До этого он выступал за мини-футбольный клуб «Новая генерация» из Сыктывкара.

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