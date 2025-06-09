Форвард «Динамо» Гладышев: говорю Тюкавину, что больше он в основе играть не будет

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным, а также поделился мыслями о влиянии его травмы на итоговый результат команды.

— Сильно травма Тюкавина повлияла на результат команды по сезону?

— Да, ощутимо повлияла, если честно. До зимы у него было семь голов, у меня три. Потом уже я забил семь за весну, а если бы в это время ещё и Костя играл, свои пять-семь он бы забил, было бы намного легче.

— Вы с ним с полуслова на поле понимаете друг друга?

— Да, мы же уже лет пять вместе идём, начиная с ЮФЛ, молодёжки, теперь в основе. Всё время вместе, так что взаимопонимание у нас отличное.

— Он тебя троллит, говорит, что, когда вернётся, ты «присядешь». Как реагируешь?

— Да нормально, смеёмся, шутим. Я ему тоже говорю, что больше в основе играть не будет (смеётся), — приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

«Динамо» завершило сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место, ЦСКА — третье, «Спартак» финишировал четвёртым.

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода. Всего в сезоне-2024/2025 Тюкавин провёл 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.