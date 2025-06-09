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Игорь Осинькин подвёл итоги работы в «Крыльях Советов»

Игорь Осинькин подвёл итоги работы в «Крыльях Советов»
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Российский тренер Игорь Осинькин подвёл итоги своей пятилетней работы в самарских «Крыльях Советов». Недавно клуб объявил об увольнении специалиста.

«Пять лет в «Крыльях» — это хороший период. Мы понимаем, что возможности имеют определённый потолок. Считаю, что, исходя из возможностей, мы хорошо поработали. Яркий первый сезон в ФНЛ. Достаточно ровно мы провели четыре сезона в РПЛ. Игроки, которые прошли через нас, вышли на другой уровень. Было качество игры. Мы можем сказать, что это была хорошая работа», — сказал Игорь Осинькин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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