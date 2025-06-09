«Локомотив» объявил о продлении контракта с Алексеем Батраковым

Московский «Локомотив» официально объявил о продлении контракта с 20-летним полузащитником Алексеем Батраковым. Новое соглашение футболистом будет действовать до 2029 года.

«Лёша, пусть дальнейший совместный путь будет таким же ярким и успешным», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с 6 лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.