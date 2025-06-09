Александр Сильянов продлил контракт с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» продлил контракт с 24-летним защитником Александром Сильяновым. Новое соглашение с футболистом будет действовать до 2029 года.

«К новым свершениям и большим победам вместе с «Локо», Саша», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Сильянов выступает за основной состав «Локомотива» с 2019-го, с перерывом на двухлетнюю аренду в «Ростове». В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Александр Сильянов провёл 26 матчей, в которых забил один гол и оформил две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 6 млн.