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Александр Сильянов продлил контракт с «Локомотивом»

Александр Сильянов продлил контракт с «Локомотивом»
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Московский «Локомотив» продлил контракт с 24-летним защитником Александром Сильяновым. Новое соглашение с футболистом будет действовать до 2029 года.

«К новым свершениям и большим победам вместе с «Локо», Саша», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Сильянов выступает за основной состав «Локомотива» с 2019-го, с перерывом на двухлетнюю аренду в «Ростове». В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Александр Сильянов провёл 26 матчей, в которых забил один гол и оформил две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 6 млн.

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