Лука Джорджевич: российских клубов не хватает на международной арене

Экс-футболист «Зенита» Лука Джорджевич высказался об отстранении российских клубов от международных турниров.

«Конечно, российских клубов не хватает на международной арене. Жалко, что всё так произошло. Надеюсь, скоро эта история закончится, а мы сможем наслаждаться, как большие европейские клубы приезжают на «Газпром Арену», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи на международной арене, а клубы РПЛ играют только во внутренних официальных соревнованиях. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.