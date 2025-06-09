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Лука Джорджевич: российских клубов не хватает на международной арене

Лука Джорджевич: российских клубов не хватает на международной арене
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Экс-футболист «Зенита» Лука Джорджевич высказался об отстранении российских клубов от международных турниров.

«Конечно, российских клубов не хватает на международной арене. Жалко, что всё так произошло. Надеюсь, скоро эта история закончится, а мы сможем наслаждаться, как большие европейские клубы приезжают на «Газпром Арену», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи на международной арене, а клубы РПЛ играют только во внутренних официальных соревнованиях. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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