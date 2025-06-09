Социальный проект «Открывая спорт» засиял в «Лужниках» на матче сборной

Очередное мероприятие нашей благотворительной акции «Открывая спорт», организованной нами совместно с АНО «Игра твоей мечты», мы решили приурочить ко Дню защиты детей.

6 июня организовали поездку юных любителей футбола из Семейного центра «Доверие» Московской области на матч сборных России и Нигерии.

Великолепный антураж матча, выступление Татьяны Куртуковой, главный стадион России и забитые мячи не оставили детей равнодушными.

Ребята на протяжении всей игры переживали за нашу сборную. Радовались и обнимались, когда мы забили гол. Разочарованно вздыхали, когда не удавалось реализовать очередной голевой момент нашим нападающим, и ободряли команду, когда она пропустила ответный мяч.

После игры, уезжая обратно, дети ещё очень долго не хотели расставаться с волонтёрами, делясь своими впечатлениями от прошедшего дня. Только спустя минут 40 автобус со счастливыми детьми плавно тронулся в обратную дорогу.

Антон Стременовский, директор АНО «Игра твоей мечты»: «Очень рад, что наша благотворительная акция с каждым разом охватывает всё больше новых участников, в том числе детей с ОВЗ. Мы продолжаем вместе объединять неравнодушных людей с целью подарить детям яркие, светлые эмоции и мотивировать их заниматься спортом. Большое спасибо РФС, «Чемпионату» и нашим волонтёрам за великолепный праздник для детей.