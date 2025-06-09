Лионель Абба: Ямаль разочаровал в финале Лиги наций

Комментатор «Okko Спорт» Лионель Абба подвёл итоги финального матча Лиги наций УЕФА. В игре за трофей сошлись сборные Испании и Португалии. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались португальцы.

«Завершился четвёртый розыгрыш Лиги наций, и финал получился просто потрясающим — он был под стать тем полуфинальным матчам, которые проходили ранее. Португальцы встречались с испанцами — испанцами, которые давно не проигрывают и которые забили пять мячей французам (хотя и пропустили четыре).

Перед финалом было много вопросов по поводу обороны Испании. Но, глядя на статистику и на моменты у сборной Португалии, можно сказать, что испанцы справились с задачей — не пропустить много и действовать плюс-минус надёжно.

Тем не менее сборная Португалии — команда, как и остальные полуфиналисты турнира, с потрясающими исполнителями, которые в любой момент могут решить судьбу эпизода и матча. Где-то подводила реализация, но тем ярче смотрелся гол, который забил Мартин Субименди — очень красиво, с открытием счёта.

Португальцы сумели отыграться благодаря индивидуальному мастерству Нуно Мендеша — это произошло буквально через пять минут. Но на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу Испании — второй мяч в этой встрече забил Микель Оярсабаль после красивой атаки.

Казалось, что преимущество Испании никуда не денется, но не тут-то было. Во втором тайме португальцы вышли заряженными и уже на пятой минуте отличился Бруну Фернандеш — гол отменили из-за офсайда. У Испании тоже были моменты, в частности удар Фабиана Руиса, но он не залетел.

Какая же сборная Португалии без Криштиану Роналду? Он воспользовался своим шансом после прохода по флангу всё того же Нуну Мендеша — счёт стал 2:2.

Большое количество замен, на мой взгляд, тоже повлияло на игру. И стоит отметить, что Роберту Мартинеш не угадал с появлением Жуана Невеша на правом фланге обороны — уже в перерыве он был заменён. Разочаровал и Ламин Ямаль, на которого в сборной Испании возлагаются большие надежды. Очень молодой и талантливый, но против Португалии практически ничего не показал — были сложности, в том числе против всё того же Нуну Мендеша.

Дополнительное время не принесло голов, и всё решилось в серии пенальти. Победу Португалии принёс Диогу Кошта — вратарь, который и раньше блистал в Лиге чемпионов за «Порту», снова проявил себя, отразив удар Альваро Мораты.

Таким образом, Португалия во второй раз в истории выигрывает Лигу наций. Плачущий Криштиану Роналду, Роберто Мартинес с первым трофеем у руля сборной и расстроенные испанцы — всё это финал 2025 года.

Да, Испания была фаворитом. Но победу Португалии нельзя назвать незаслуженной. Команда вытерпела, воспользовалась шансами и могла побеждать в основное время. А Ламину Ямалю ещё предстоит привести Испанию к большой победе. Испанцы могут винить только себя — не реализовали моменты.

Серия пенальти — это уже вопрос везения. И в этот раз везение было на стороне Португалии», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».